ГКНБ КР: Пресечен контрабадный вывоз горнорудного концентрата

Бишкек, "Саясат. kg". В связи с чем, автомашины были водворены на территорию УГКНБ КР по Иссык-Кульской области.

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению и пресечению противоправной деятельности в горнодобывающей отрасли установлены факты незаконного вывоза концентрата, содержащего олово, вольфрама, золота, серебра и иных химических элементов с территории обогатительной фабрики, расположенной в сыртовой зоне Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Так, в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ч.2.ст.211 (Незаконная предпринимательская или банковская деятельность) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 29 октября сего года, на территории Ак-Суйского района Иссык-Кульской области, сотрудниками Управления ГКНБ КР задержаны 3 большегрузные автомашины, с концентратом химических элементов, расфасованный в мешки, общим весом более 50 тонн.

В ходе осмотра автомашин, реквизиты товарно-сопроводительных документов на перевозимый груз имели признаки подделки в виде изготовления на типографическом оборудовании.

В связи с чем, автомашины были водворены на территорию УГКНБ КР по Иссык-Кульской области.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц причастных к организации незаконного вывоза концентрата, установлению ущерба интересам государства, правомерности осуществления деятельности по разработке месторождений.