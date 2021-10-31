ГКНБ КР: Пресечен контрабадный вывоз горнорудного концентрата

Бишкек, "Саясат. kg". В связи с чем, автомашины были водворены на территорию УГКНБ КР по Иссык-Кульской области.
ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению и пресечению противоправной деятельности в горнодобывающей отрасли установлены факты незаконного вывоза концентрата, содержащего олово, вольфрама, золота, серебра и иных химических элементов с территории обогатительной фабрики, расположенной в сыртовой зоне Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.
Так, в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ч.2.ст.211 (Незаконная предпринимательская или банковская деятельность) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 29 октября сего года, на территории Ак-Суйского района Иссык-Кульской области, сотрудниками Управления ГКНБ КР задержаны 3 большегрузные автомашины, с концентратом химических элементов, расфасованный в мешки, общим весом более 50 тонн.
В ходе осмотра автомашин, реквизиты товарно-сопроводительных документов на перевозимый груз имели признаки подделки в виде изготовления на типографическом оборудовании.
В связи с чем, автомашины были водворены на территорию УГКНБ КР по Иссык-Кульской области.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц причастных к организации незаконного вывоза концентрата, установлению ущерба интересам государства, правомерности осуществления деятельности по разработке месторождений.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!