В Кыргызстане президент назначил ряд судей местных судов

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, глава государства согласился с рекомендациями Совета по всем 14 кандидатам на должность судьи.
Советом по отбору судей КР на имя президента Садыра Жапарова в связи с истечением срока полномочий судей, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики, внесены предложения о назначении судей по 14 кандидатам (на свои места) в некоторые местные суды Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областей, а также города Бишкек. Об этом сообщается на официальном сайте президента.
С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, глава государства согласился с рекомендациями Совета по всем 14 кандидатам на должность судьи.
Президент издал указы о назначении судей для 14 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:
– г.Бишкек:
Октябрьский районный суд:
Абылкасымова Гулнара Абдымыктаровна;
Первомайский районный суд:
Айдаралиева Венера Калмуратовна;
Эсенгулова Асел Токтакуновна.
– Нарынская область:
Нарынский районный суд:
Калдыбаев Руслан Джаныбекович;
Кочкорский районный суд:
Жунусов Сапарбек Токонович;
Нарынский городской суд:
Жеңишбек уулу Жолдошбек;
Сейдакмат кызы Назира;
– Иссык-Кульская область:
Иссык-Кульский районный суд:
Шаршенбиева Айнура Турарбековна;
Каракольский районный суд:
Токтобаев Айбек Болотович;
– Таласская область:
Таласский районный суд:
Калматов Ниязбек Курманбекович;
Бакай-Атинский районный суд:
Кермалиев Нурмухамбет Байысбекович;
Турсункулов Бообек Шамалбекович;
Манасский районный суд:
Шатманов Дуйшенкул Жээнбекович;
Таласский городской суд:
Турусбеков Акылбек Джусупбекович.
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