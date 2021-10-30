В Россию незаконно везли 21 тонну продукции из Кыргызстана. Груз не пропустили

В Оренбургскую область из Кыргызстана и Казахстана пытались незаконно провезти 161 тонну продукции.

Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, выявлено восемь случаев нарушения фитосанитарного законодательства. Не допущен ввоз 139,5 тонны фруктов и овощей и Казахстана. Из Кыргызстана пытались провезти 21,5 тонны сухофруктов.

Груз везли в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. Ввоз подкарантинной продукции был запрещен. Виновные привлечены к административной ответственности. Груз возвращен в страны отправления.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212037/