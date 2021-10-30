В Россию незаконно везли 21 тонну продукции из Кыргызстана. Груз не пропустили

В Оренбургскую область из Кыргызстана и Казахстана пытались незаконно провезти 161 тонну продукции.
Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
По его данным, выявлено восемь случаев нарушения фитосанитарного законодательства. Не допущен ввоз 139,5 тонны фруктов и овощей и Казахстана. Из Кыргызстана пытались провезти 21,5 тонны сухофруктов.
Груз везли в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. Ввоз подкарантинной продукции был запрещен. Виновные привлечены к административной ответственности. Груз возвращен в страны отправления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212037/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!