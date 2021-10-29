С 1 ноября подорожает тариф на проезд

Напомнили, что с 1 ноября в столице Бишкеке подорожает проезд в общественном транспорте.

До этого Бишкекский городской кенеш давал согласие на повышение стоимости проезда в общественном транспорте. В соответствии с этим проезд в маршрутках повысится и составит 15 сомов, в автобусах и троллейбусах 11 сомов.

Для пенсионеров предусмотрена, как и прежде 50-процентная льгота. Так, с 08:00 до 21:00 в маршрутках с пенсионеров возьмут 8 сомов. В автобусах и троллейбусах имеющие городское пенсионное удостоверение смогут ездить бесплатно. При отсутствии такого свидетельства пенсионеры будут оплачивать наравне с другими пассажирами по 11 сомов. Для учащихся не предусмотрено никаких льгот.

Источник: газета «Жаны ордо» №32 от 29.10.2021/стр.5, gezitter.org