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Подробности Общество Просмотров: 42

В Бишкеке отключат электроэнергию почти у 4 тысяч абонентов

Предприятие «Северэлектро» планирует отключить электроэнергию у 3,7 тысячи абонентов. Об этом сообщили из упомянутого предприятия. Отключения начались 27 октября. Причиной послужило неуплата задолженности абонентов за электроэнергию. По данным предприятия «Северэлектро» дебиторская задолженность граждан по городу Бишкеку достигла 5,7 млн сомов. Источник: Марал радиосу, gezitter.org