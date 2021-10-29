В Бишкеке отключат электроэнергию почти у 4 тысяч абонентов

Предприятие «Северэлектро» планирует отключить электроэнергию у 3,7 тысячи абонентов.
Об этом сообщили из упомянутого предприятия.
Отключения начались 27 октября. Причиной послужило неуплата задолженности абонентов за электроэнергию.
По данным предприятия «Северэлектро» дебиторская задолженность граждан по городу Бишкеку достигла 5,7 млн сомов.
Источник: Марал радиосу, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!