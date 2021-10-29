Строительство в парке имени Ататюрка. Разрешительных документов нет

Разрешительных документов на строительство на территории парка имени Ататюрка нет.
Об этом сообщили в госучреждении «Бишкекглавархитектура».
По его данным, на данный момент строительные работы остановили. «Участок выделен под строительство индивидуальных жилых домов», — отметили в учреждении.
Напомним, накануне глава МП «Городские парки» Калича Умуралиева сообщила, что в парке начали рыть котлованы.
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