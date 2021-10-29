Изменили в названии одну букву. В Кыргызстане запретили моющее средство из-за дизайна, схожего с российской фирмой (фото)

Госантимонополия выявила незаконное использование схожего до степени смешения товарного знака

Госагентство антимонопольного регулирования рассмотрело обращение заместителя торгового представителя Российской Федерации в Кыргызской Республике А.Ш. Саманова о нарушении норм законодательства КР о конкуренции.

Госагентством на основании заявления было проведено разбирательство, в ходе которого было установлено следующее.

Согласно свидетельств на товарные знаки №335812, 335813 приоритет от 15.03.2007 года для товаров 03-класса МКТУ (парфюмерно-косметические товары), правообладателем товарного знака (знака обслуживания) «АОS» является ИП Богуславксая К.И., которая предоставила право пользования на товарный знак «АОS» на основании лицензионного договора компании АО «Нэфис Косметикс».

Представительством АО «Нэфис Косметикс» обнаружен факт реализации моющего средства под обозначением «AQS», производимым в Кыргызстане, схожим до степени смешения с товарным знаком «АОS», что является нарушением статьи 8 Закона КР «О конкуренции».

Согласно маркировке на продукции, «AQS» производится ИП «А. Абдурахмановым» (Жалал-Абадская обл., Сузакский район, с. Бек-Абад).

В ходе рассмотрения дела установлено, что ИП «А. Абдурахманов» не имеет правовую охрану на обозначение «AQS», что подтверждается письмом Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при кабинете министров КР.

Таким образом, установлено, что ИП «А. Абдурахманов» на рынке моющих средств ведет недобросовестную конкуренцию путем:

- незаконного использования обозначения «AQS», схожего до степени смешения с товарным знаком, знаком обслуживания «АОS», что приводит к смешению с деятельностью другого хозяйствующего субъекта;

- изготовления, продажи и иного введения продукции, схожего до степени смешения другого хозяйствующего субъекта, на рынок путем нарушения его прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг (неправомерное использование).

Госагентством по итогам рассмотрения, в адрес ИП «А. Абдурахманова» было выдано предписание «О прекращении нарушения норм Закона Кыргызской Республики «О конкуренции» путем прекращения незаконного использования обозначения «AQS», схожего до степени смешения с товарным знаком, знаком обслуживания «АОS».

Пресс-служба Госантимонополии

Фото пресс-службы Госантимонополии



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