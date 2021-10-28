Айсулуу Тыныбекова: «В селе были дни, когда не было хлеба»

Дважды чемпион мира по женской вольной борьбе в весовой категории 62 кг, участница летних олимпийских игр «Токио 2020» Айсулуу Тыныбекова рассказала, какие тяжелые дни она пережила в детстве.
«Еще с детства я столкнулась с трудностями. Были дни, когда даже хлеба не было. С 6 лет продавала молоко, полола картошку, было очень тяжело. Уже в первом классе я понимала, что нужно изменить свою жизнь», — сказала на Республиканском конгрессе молодежи Айсулуу Тыныбекова.
Она добавила, что в школе хотела пойти на курсы английского языка, но не смогла из-за отсутствия денег.
Айсулуу Тыныбекова – дважды чемпион мира, четырехкратная чемпионка Азии. Победительница различных международных соревнований, обладательница серебряной медали олимпийских игр в Токио.
Кроме того, Айсулуу Тыныбекова возглавляет мировой рейтинг в своей весовой категории.
Источник: Super.kg, gezitter.org
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