Айсулуу Тыныбекова: «В селе были дни, когда не было хлеба»

Дважды чемпион мира по женской вольной борьбе в весовой категории 62 кг, участница летних олимпийских игр «Токио 2020» Айсулуу Тыныбекова рассказала, какие тяжелые дни она пережила в детстве.

«Еще с детства я столкнулась с трудностями. Были дни, когда даже хлеба не было. С 6 лет продавала молоко, полола картошку, было очень тяжело. Уже в первом классе я понимала, что нужно изменить свою жизнь», — сказала на Республиканском конгрессе молодежи Айсулуу Тыныбекова.

Она добавила, что в школе хотела пойти на курсы английского языка, но не смогла из-за отсутствия денег.

Айсулуу Тыныбекова – дважды чемпион мира, четырехкратная чемпионка Азии. Победительница различных международных соревнований, обладательница серебряной медали олимпийских игр в Токио.

Кроме того, Айсулуу Тыныбекова возглавляет мировой рейтинг в своей весовой категории.

Источник: Super.kg, gezitter.org