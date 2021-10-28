Депутат: «Получились одинаковые налоги для издающей книги типографии и для водочного завода»

27 октября на заседании Жогорку Кенеша депутат Айбек Осмонов заявил, что надо снижать размер налога для типографий, издающих книги.

«Получились одинаковые налоги для издающей книги типографии и для водочного завода. Какова ваша личная точка зрения по этому поводу?» — спросил депутат.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров ответил: «Водочный завод платит акцизы. А все остальные налоги должны быть одинаковыми. Каждый человек занимается предпринимательством в соответствии со своими талантами».

Депутат же призвал снизить размер налога для типографий, издающих книги.

Источник: Super.kg, gezitter.org