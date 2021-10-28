США передали Кыргызской Республике четверть миллиона вакцин Pfizer

Бишкек, "Саясат. kg". Сегодня США передали Кыргызской Республике 259,740 доз вакцин против COVID-19 производства компании Pfizer BioNTech.

Доставка вакцин организована через механизм COVAX, международной инициативы по поддержке равного доступа к вакцинам против COVID-19. США передали эти вакцины в рамках продолжающегося содействия Кыргызской Республике в борьбе с пандемией.

«Мы должны продолжить борьбу с COVID-19 вместе!», - заявила временный поверенный в делах США Соната Коултер во время церемонии передачи, на которой присутствовали официальные лица и представители стран COVAX: Японии, Швейцарии, Великобритании и Европейского Союза.

«Мы должны продолжить борьбу с COVID-19 вместе!», - заявила временный поверенный в делах США в Кыргызской Республике Соната Коултер во время церемонии передачи, на которой присутствовали председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, министр здравоохранения Алымкадыр Бешеналиев, официальные лица Кыргызской Республики и представители стран COVAX включая Японию, Швейцарию, Великобританию и Европейский Союз. Международная поддержка инициативы COVAX была критична для доставки специальных шприцев и морозильников со сверхнизкой температурой, необходимых для вакцины Pfizer.

«США передают эти вакцины и оказывает финансовую поддержку кампании по вакцинации, проводимой правительством Кыргызской Республики, чтобы каждый желающий смог получить безопасную и эффективную вакцину», - сказала Соната Коултер.

«Кыргызская Республика, как и все страны мира, столкнулась с масштабным кризисом в области здравоохранения. Мы все должны осознать, что вакцинация – один из самых эффективных методов борьбы с COVID-19 и пройти вакцинацию. Уверен, что совместными усилиями мы сможем противостоять пандемии коронавирусной инфекции. Я выражаю огромную благодарность правительству США и всем нашим партнерам по развитию, оказывающих нам посильную помощь в борьбе с COVID-19», - сказал Алымкадыр Бейшеналиев, министр здравоохранения Кыргызской Республики.

С начала пандемии США предоставили Кыргызской Республике оборудование и техническую помощь на сумму более 9 млн долларов США. Помощь, предоставленная через USAID и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), была направлена на профилактику, диагностику и лечение COVID-19.

В рамках этого содействия закуплены средства индивидуальной защиты и медицинские принадлежности, модернизированы лаборатории, организовано обучение медработников, а также поддерживаются усилия по вакцинации в Кыргызской Республике.

США продолжат сотрудничество с Кыргызской Республикой, чтобы положить конец пандемии COVID-19, смягчить ее социально-экономические последствия и повысить готовность к реагированию на будущие вспышки.