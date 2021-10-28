Абдывахап Нурбаев Акылбеку Жапарову: «Не хотелось бы, чтобы желающие выйти замуж за учителя девушки превратились в старых дев. Повысится ли зарплата учителей?»

27 октября на заседании Жогорку Кенеша депутат Абдывахап Нурбаев поинтересовался – повысится ли зарплата учителей в 2022 году.

«Акылбек Усенбекович, недавно вы говорили, что повысится зарплата учителей. Не хотелось бы, чтобы желающие выйти замуж за учителя девушки превратились в старых дев. Есть ли возможность повысить зарплату учителей в этом году?» — спросил депутат.

Акылбек Жапаров ответил: «Я привел в пример Финляндию. Там ежегодно проводят опросы. Девушки в Финляндии хотят выйти замуж за учителей или архитекторов. Я привел это в пример. 1 апреля повысим зарплату учителей и врачей».

13 октября Акылбек Жапаров в ходе заседания Жогорку Кенеша говорил: «В следующем году в первую очередь повысим зарплату учителей и врачей. Если у девушек спросят, за кого они хотят замуж, они будут отвечать – за учителя».

Источник: Super.kg, gezitter.org