Жапаров рассказал, какие задачи поставлены перед новым председателем Таможенной службы

Новому председателю Таможенной службы Адилету Кубанычбекову поручено увеличить в 2,5 раза объем поступлений с таможни.

Об этом в парламенте сообщил председатель кабмина Акылбек Жапаров.

В этом году план по денежным поступлениям из Таможенной службы составляет 38 млрд сомов. Поставили задачу довести этот показатель до 105 млрд сомов в следующем году. В этом году планируем выполнить алгоритм, чего требует китайская сторона и тогда число машин вырастет вдвое. Говорят, вчера через пункт «Эркечтам» проехали 30 машин и в «Торугарте» проехали 30 машин. Сегодня до полудня будет более точная информация – сколько машин проехало. Планируют в ближайшие 10 дней увеличить число машин вдвое. Если все получится, этому джигиту (новому председателю – ред.) нужно сделать так, чтобы ежедневно проезжали 100 машин», — сказал Жапаров.

Напомним, 26 октября был назначен новый глава Таможенной службы – Адилет Кубанычбеков.

Источник: Govori.TV, gezitter.org