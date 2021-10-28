Нам грозит эпидемия непривитых

Не грозит ли нам российский сценарий заболеваемости коронавирусом?

С таким вопросом корреспондент "Вечерки" обратилась к санврачу по общей гигиене департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Толо ИСАКОВУ.

- В Кыргызстане по сравнению с другими странами ситуация более–менее стабильная. Но успокаиваться нельзя ни в коем случае. Возможен подъем уже в ноябре, и к нему и врачи, и население должны быть готовы.

Что вы имеете в виду, говоря о готовности населения?

- Тем, кто не получил прививку, как можно скорее надо сделать ее для своего же блага. Посмотрите, что происходит в России. Четвертая волна оказалась самой страшной по количеству заболевших и умерших. Ученые вообще прогнозируют, что эта волна будет тяжелой. Смягчить ее удар может только вакцинация. Чем больше людей будет провакцинировано, тем меньше будет сила COVID.

Но, к сожалению, далеко не все хотят вакцинироваться: одни надеются на "авось пронесет", другие боятся, что их заразят коронавирусом, опасаются последствий действия вакцины, третьи вообще считают, что при вакцинации людям вводят чип, чтобы следить за ними. Полно и других слухов. И в итоге в Кыргызстане на 20 октября всего провакцинировано чуть более 920 тысяч человек первой дозой и 700 тысяч - второй. В столице первую дозу вакцины получили 180 тысяч человек, вторую - 89. И это из миллионного столичного населения!

Может быть, у нас плохо ведется разъяснительная работа по вакцинации? Иначе откуда у людей такие страхи и слухи.

- Мы, врачи, и это надо признать, проигрываем соцсетям в информационной войне. Там полно негативной информации по поводу вакцинации, дескать, вредно, опасно, все равно заболеешь. И что удивительно: многие верят "черным" пиарщикам.

Может быть, нам надо подключать своих блогеров, чтобы на эту оголтелую галиматью они давали толковый, доказательный, убедительный ответ? Думаю, мы плохо используем и другой мощный информационный ресурс - религиозных лидеров, они очень сильные агитаторы. У нас мечетей сейчас больше, чем больниц, и народу туда по пятницам ходит очень много. Но о здоровье, в частности о необходимости вакцинации, в мечетях пока говорят мало и скупо. Верующие поверят имамам, если те объяснят, для чего нужно вакцинироваться.

Читатели часто задают вопрос: можно ли делать ревакцинацию другой вакциной, если до этого привился, допустим, "Спутником V"?

- Согласно рекомендациям ВОЗ, а также с учетом эпидемиологической ситуации проводить ревакцинацию против COVID–19 необходимо через шесть–восемь месяцев после перенесенного заболевания либо через такой срок после предыдущей вакцинации. По мнению ученых, для повторной вакцинации можно использовать любую вакцину, зарегистрированную в стране. Выбор вакцины не зависит от того, каким препаратом была проведена предыдущая вакцинация.

Любая вакцина безвредна для человека. Тем более что после прививки через месяцев восемь, как установлено, иммунитет снижается. Но я бы посоветовал людям, особенно с хроническими заболеваниями, в этом случае все–таки проконсультироваться с семейным врачом. Есть категория лиц, страдающих теми или иными заболеваниями, при которых прививаться вообще не следует.

Что касается ревакцинации конкретно в нашей стране, то вопрос по ней Минздравом пока не решен.

А как вы относитесь к введению обязательной вакцинации?

- По закону вакцинация у нас дело добровольное. Но, насколько известно, сейчас предлагается пересмотреть Закон "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний" и ввести в него норму об обязательной вакцинации.

Я думаю, что сегодня - это необходимо. Речь идет о безопасности не отдельного человека, а всего населения страны, в том числе детей. И введение этой нормы оправданно, особенно для всех лиц активного трудоспособного возраста, студентов, школьников. В законе надо предусмотреть и ответственность за то, если человек без каких–либо серьезных оснований отказывается от прививки. По сути, он потенциально опасен для окружающих.

Правозащитники уже обвиняют врачей в нарушении прав человека и выступают против принятия этой поправки. Но здоровье, считаю, превыше всего.

Наша страна - не единственная в мире, которая ужесточает требования к вакцинации. Запад с его развитой демократией уже не пускает студентов в университеты, а работников - на предприятия, если они не привиты.

Надо ли гражданину КР, имеющему сертификат о вакцинации, проходить ПЦР–тестирование при возвращении на родину из других стран?

- Наш Минздрав уже признал сертификаты более 20 стран, ведет переговоры и с ближним, и с дальним зарубежьем по этому вопросу. Если есть сертификат, то действительно в ПЦР–тестировании нет особой необходимости. Но пока нет конкретных договоренностей на этот счет. А стало быть, ПЦР–тест нужен при возвращении в Кыргызстан.

Предусмотрена ли какая–то ответственность за проведение тоев сейчас, на которые порой собирается огромное количество гостей? И все, разумеется, без масок.

- Наверное, на период угрозы коронавируса кабмин должен издать распоряжение или постановление на этот счет. В одно время, в начале пандемии, этот запрет действовал, а сейчас опять повсюду гуляют, бывает, до тысячи человек. Как врач, считаю, это надо пресекать.

Сейчас проходит прививочная кампания против гриппа. Если человек сделал прививку от коронавируса, то можно ему привиться еще и от гриппа?

- Нужно! Он придет с холодами. И если привиться сейчас, то иммунитет выработается через 15–20 дней, как раз к его появлению. Если человек заболеет и коронавирусом, и ОРВИ, то течение болезни будет очень тяжелым. В том числе и по этой причине Минздрав проводит вакцинацию против гриппа.

Грипп сам по себе коварное заболевание, чреватое серьезными осложнениями. В группы риска входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе формирования, пожилые люди, также те, кто страдает хроническими заболеваниями.

А какой грипп к нам придет?

- В сезоне 2021/22 годов по рекомендации ВОЗ в состав трехвалентной вакцины включены штаммы против трех вирусов гриппа: A (H1N1), A (H3N2) и B, которые, по прогнозам, будут наиболее распространены. Традиционные вакцины против гриппа, например, "Гриппол плюс", предназначены для защиты от трех вирусов гриппа.

Что касается коронавируса, то он пришел надолго, и мы должны научиться жить с ним. Минздрав разработал хорошие алгоритмы работы учреждений в условиях коронавируса, начиная с детских учреждений до армейских подразделений. Но эти алгоритмы мало где соблюдаются. Врачи ищут и другие методы профилактики. Все время работать и жить в условиях ограничения невозможно. Но лучшей защиты, чем вакцинация, пока ничего не нашли. И, конечно, надо носить маски в общественных местах, где много народа. На улице надевать их не следует. Если ходить постоянно в маске, то в легкие и в кровь не будет поступать достаточное количество кислорода. А это тоже опасно. И, конечно, пользоваться антисептиком и чаще мыть руки.

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