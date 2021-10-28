Блогера Гульзат Мамытбек водворили в СИЗО-1 Бишкека на месяц

Задержанную по подозрению в мошенничестве блогера Гульзат Алымкулову, известную как Гульзат Мамытбек, водворили в СИЗО-1 Бишкека.
Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.
Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Гульзат Алымкулова заключена под стражу до 25 ноября.
Напомним, Гульзат Мамытбек подозревают в семи фактах мошенничества. По версии следствия, она обещала потерпевшим сверхприбыль за короткий срок, но, получив деньги, скрылась. В 2020 году блогера объявили в розыск. Ее задержали по прибытии в Кыргызстан 25 октября.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211886/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!