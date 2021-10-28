Количество отравившихся суши все еще растет. Уже 253 человека!

На 27 октября число обратившихся за помощью в медучреждения Бишкека и Чуйской области после отравления едой из "Империи пиццы" увеличилось до 253 человек.
В Железнодорожной больнице находятся 19 человек, в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи - 18, в Национальном госпитале - 23. Состояние у всех стабильное. Остальные пострадавшие после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства.
На 26 октября число обратившихся за помощью после отравления едой из "Империи пиццы" составило 179 человек. 18 из них - дети. Стационарную помощь получают 50 пострадавших. В Железнодорожной больнице находятся 13 человек, в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи - 12, в Национальном госпитале - 24, в Центре общеврачебной практики Ысык-Аты - 1.
На 14:30 25 октября общее количество обратившихся за медицинской помощью в организации здравоохранения Бишкека и Чуйской области с пищевым отравлением составило 118 человек:
В Железнодорожную больницу обратились 98 человек;
в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи - 13;
в Чуйскую областную объединенную больницу - 2;
в Центр общеврачебной практики Жайылского района - 5.
Из них на стационарном лечении находятся: в Железнодорожной больнице - 10 человек, в Городской детской больнице - 13 детей. Их состояние врачами оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства.
На 07:30 общее количество обратившихся за медицинской помощью в инфекционное отделение Железнодорожной больницы с пищевым отравлением составляло 85 человек.
Напомним, ранее стало известно об отравлении 12 человек после употребления суши. По имеющейся информации, пострадавшие заказали суши в сети кафе "Империя пиццы".
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