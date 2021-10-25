Эксперт: В этом году случаев заболевания ОРВИ в два раза больше, чем в прошлом

В этом году случаев острой респираторной вирусной инфекции в два раза больше.

Об этом в эфире «Марала» сообщила специалист Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Асель Акымбаева.

По ее словам, в связи с похолоданиями осенью и зимой обостряются сезонные заболевания. Участились случаи ОРВИ, гриппа и коронавируса.

«В чем причина роста заболеваемости? С похолоданием снижается защитная реакция организма. Ощущается дефицит витаминов. Кроме того, все мы сидим в одной комнате, контактов много, соответственно и заражений. Согласно статистике в этом году случаев ОРВИ в два раза больше, чем в прошлом году. Только на прошлой неделе в 3-ю детскую больницу обратился 1 тысяча 761 ребенок с вирусной инфекцией. Из них у 729 выявили ОРВИ, 54 госпитализировали. 94% из них – дети в возрасте до 14 лет», – сказала она.

ОРВИ в основном передается воздушно-капельным путем, при чихании и кашле. Сначала поднимается температура. Есть множество симптомов, вроде головной боли, слабости, боли в горле, кашля, озноба, заложенности носа и ринита.

Источник: Марал радиосу, gezitter.org