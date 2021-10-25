«Переход на ваучерную систему потребует 5-10 лет»

Внедрение ваучерной системы в Кыргызстане все еще актуально.
Об этом в эфире «Марала» сообщил специалист по связям с общественностью интеллектуального фонда KG Analytics Эсентур Ивагов.
По его словам, власти пытались внедрить эту систему еще в 2010 году, но дело не довели до конца. Но если учесть, что в нашей стране на образование выделяется очень много денег по сравнению с другими странами, упомянутый процесс надо продолжать. Это создаст конкуренцию среди школ, повысит уровень образования.
«Ваучерная система – деньги, выделяющиеся на каждого человека. Каждому школьнику выдают документ, по нему и выделяют деньги. Затем школьник идет в школу, которую выберет. Деньги будут переводиться в ту школу, которую он выберет. При внедрении ваучера должны быть соблюдены два условия: во-первых, школа должна сама решать, как потратить выделенные из бюджета деньги – на повышение зарплат или ремонт; во-вторых, занятия в школе должны организовываться на усмотрение школы – должна быть административная независимость», – сказал он.
По его словам, соседний Казахстан в 2013 году перенял ваучер у Кыргызстана и внедрил.
«Они непрерывно внедряли ваучер и из 7 тысяч школ 1 тысяча 500 уже перешли на ваучерную систему, в том числе и детские сады. Народ думает, что в эту систему можно перейти за 1 год, но это долгий процесс, требует 5-10, а то и 15-20 лет. Но ведь мы когда-то начинали, когда возобновим? Или будем откладывать? Без образования мы развиваться не будем, развитие будет зависеть от качества образования граждан», – сказал Ивагов.
Источник: Марал радиосу, gezitter.org
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