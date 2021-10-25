ЦИК отказала в регистрации кандидату политической партии “Ынтымак” Т.Мамытову

Бишкек, "Саясат. kg". Должность Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики действующим законодательством отнесена к числу политических государственных должностей.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кырызской Республики сегодня, 24 октября 2021 года, на своем заседании приняла решение зарегистрировать список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, выдвинутый политической партией «Ынтымак», за исключением кандидата №7 Т.Мамытова.
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 21 конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», кандидат с момента выдвижения прекращает исполнение должностных или служебных полномочий в случае, если он является государственным политическим служащим, за исключением депутата Жогорку Кенеша или Президента. Должность Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики действующим законодательством отнесена к числу политических государственных должностей.
Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Т.Мамытову отказано в регистрации кандидатом в депутаты на предстоящих парламентских выборах в связи с невыполнением требований статьи 21 конституционного закона, с исключением его из выдвинутого списка кандидатов политической партии “Ынтымак”. ЦИК зарегистрировала список от партии в количестве 53 кандидата.
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