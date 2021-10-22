Бишкекская ТЭЦ обеспечена 15% от необходимого объема угля

На сегодняшний день на склад Бишкекской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) поступило 247 тысяч тонн угля.

Об этом в интервью «Азаттыку» сообщил замминистра энергетики и промышленности Тилек Айталиев.

«В последние дни не укладываемся в график поставок угля, но нельзя сказать, что поставки вовсе прекратились. И с кыргызской стороны, и с казахской стороны поставки продолжаются. Ежедневно поступают 5 тысяч тонн угля. Нынешние запасы позволяют поддерживать бесперебойную работу ТЭЦ в течение 1-2 месяцев. Поставки будут продолжаться в зависимости от потребностей», — сказал Айталиев.

Ежегодный объем потребления столичной ТЭЦ составляет 1 млн 650 тысяч тонн угля. Упомянутый министром объем составляет 15% от этого показателя.

В соответствии с требованиями около 1 млн тонн из потребляемого угля должно быть местного производства, из Кара-Кече. Остальное импортируется из Казахстана. Помимо этого, в текущем году ТЭЦ заключил соглашение с «Газпром-Кыргызстаном» о приобретении 68 млн кубометров газа.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org/

