Ассоциация нефтетрейдеров предупредила о подорожании в ноябре ГСМ - на 9-10 сомов

В ноябре в Кыргызстане продолжится рост цен на ГСМ.

Об этом «Азаттыку» сообщил президент Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канатбек Эшатов.

По его словам, в начале сентября кыргызстанские компании закупали тонну бензина у российских заводов по 700 долларов, сейчас уже – по 800-820 . Дизельное топливо тоже подорожало, в сентябре оно стоило 600 долларов, в октябре – 770-720. Этот рост цен повлияет на стоимость ГСМ в Кыргызстане в следующем месяце.

«Если компании сейчас покупают ГСМ в России, то договариваются именно по этим ценам. Закупленное ими топливо будет доставлено в Кыргызстан через две недели, то есть в начале ноября. В результате цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 9-10 сомов. В начале ноября рост может быть незначительным, но в конце месяца уже будут такие показатели», - сказал Эшатов.

Кыргызстан 95% нефтепродуктов импортирует из России. В прошлом году нефтеперерабатывающие заводы России отпускали тонну бензина по 300 долларов, а тонна дизельного топлива стоила 350-360 долларов.

В Ассоциацию нефтетрейдеров Кыргызстана входят 10 компаний. «Газпромнефть-Азия», «Бишкек петролеум», «Роснефть», «Партнёр Нефть» считаются основными импортерами. В стране есть еще ряд компаний, которые ведут свою деятельность вне этой ассоциации. Ежегодная потребность Кыргызстана в ГСМ составляет 1,3-1,5 млн тонн.

Азаттык