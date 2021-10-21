Более 120 членов Советов пробации трех областей прошли обучение по улучшению работы с уязвимой молодежью

Бишкек, "Саясат. kg". Советы пробации Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей обучили инновационным механизмам ресоциализации и реабилитации молодых людей, находящихся в конфликте с законом.

На семинарах, организованных общественным благотворительным фондом “Оэйсис” в рамках проекта "Социальное партнерство в реабилитации детей в конфликте с законом" при поддержке Deutsche Botschaft Bischkek Посольство Германии в Бишкеке, более 120 представителей госорганов и местных органов самоуправления получили ценные знания по межведомственному взаимодействию в работе с уязвимой молодёжью, профилактике преступности, помощи клиентам пробации.

Основной целью Советов пробации является координация мер и объединение усилий государственных органов и органов местного самоуправления, общественности и иных участников, направленных на реализацию и развитие пробационной деятельности.

Совет формируется из представителей органов труда и социального развития; здравоохранения, образования, внутренних дел, пробации, регистрации населения и органов местного самоуправления. В состав Совета также могут входить представители общественности (суд аксакалов, международные и некоммерческие организации, трудовые коллективы или бизнес-сообщества).

По словам директора общественного благотворительного фонда “Оэйсис” Мээрим Осмоналиевой, за последние два года количество преступлений среди несовершеннолетних значительно выросло.

“Среди уязвимой молодёжи от 14 до 24 лет рост преступности составил 30%. При этом 54% молодежи, совершившей преступления, нигде не работает и выпало из системы образования. Даже в областных центрах Кыргызстана нет реабилитационных центров для детей, оказавшихся в конфликте с законом, в которых они могли бы получить психологическую помощь, помощь в трудоустройстве, обучении», - сказала она.

На семинарах отмечалось, что для формирования эффективной системы пробации в Кыргызской Республике необходимо, в первую очередь, проанализировать состояние каждой области, каждого района в соответствии с Положением о порядке проведения оценки потребностей населения в социальных услугах на местном уровне. На основании этой оценки должен быть сформирован комплекс социальных услуг в соответствии с Законом КР «О государственном социальном заказе».

Участникам рекомендовали усилить межведомственное взаимодействие, например, принять межведомственное соглашение об обмене информации, а также закрепить алгоритм социального сопровождения клиента пробации, основанный именно на сотрудничестве различных государственных и муниципальных органов.

Координатор программ фонда Жаныл Джумабаева в ходе обучения членов Советов пробации рекомендовала в обязательном порядке активно вовлекать детей «группы риска» в занятия спортом, привлекать на различные мероприятия.

«Необходимо создавать молодежные клубы, развивать волонтерство, строить спортивные площадки. Также важно привлекать наставников для работы с детьми группы риска», - отметила она.