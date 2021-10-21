Заместитель председателя кабмина: «Цены на уголь скоро стабилизируются»

20 октября на заседании Жогорку Кенеша рассматривался вопрос о подготовке к отопительному сезону.
С докладом выступил заместитель председателя кабмина Азиз Аалиев.
«Была проведена работа по расчистке угольного месторождения Кара-Кече, и в данное время 400-500 машин возят уголь. Но цены выше, чем обычно. Особенно высокие цены на юге страны, где тонна угля стоит 6-7 тысяч сомов. Сейчас проводятся антимонопольные проверки, стоимость угля взята под контроль. Цены скоро стабилизируются», — сказал он.
Источник: Super.kg, gezitter.org
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