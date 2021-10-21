Депутат Атазов Момбекову: «В ваших рядах есть воры, которые 5 лет работали как депутаты»

Жогорку Кенеш принял решение в течение месяца встречаться с избирателями.
Многие депутаты были настроены против этого.
Депутат Рыскелди Момбеков заявил, что депутатам нужно встречаться с избирателями в течение месяца. По его мнению, проект постановления нельзя отзывать.
К нему обратился депутат Шайлообек Атазов: «Господин Рыскелди Момбеков. Мы вносим такое предложение, чтобы вы не вывели на площадь Атамбаева, как прошлогодней осенью. В ваших рядах есть воры, которые 5 лет работали как депутаты. Мы этих воров не видим на протяжении года. С избирателями можно поработать одну неделю. Надо помогать кабмину и президенту».
Ему ответил Рыскелди Момбеков: «Я тут не учиняю препятствия. Спикер идет на выборы, как и один из вице-спикеров. Второй вице-спикер уходит в ООН. Если спикера не будет, кто будет вести заседания? Если не работает палата, то не будут работать комитеты и фракции. Куда будем выносить вопросы? Я против этого, давайте не будем называть имена друг друга. Давайте тогда изберем спикера».
Источник: Super.kg, gezitter.org
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