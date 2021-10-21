Фирмы-перевозчики брали деньги с водителей маршруток за "жирные" линии

За то, чтобы ездить на прибыльных маршрутах, водители бусиков платили немалые деньги фирмам-перевозчикам.

Об этом редакции Kaktus.media сообщил начальник управления городского транспорта Максат Нусувалиев.

Стоит напомнить, что маршрутные линии для всех видов транспорта столицы разрабатывает УГТ. Как оно это делает, можно посмотреть здесь.

Как выяснилось, получив линию, некоторые руководители транспортных компаний за определенные "вступительные" позволяли водителям ездить по этому маршруту. По данным источников редакции, суммы доходили до нескольких тысяч долларов.

По словам главы УГТ, он пригрозил перевозчикам уголовными делами, если такие факты опять всплывут.

"Я собрал всех перевозчиков и предупредил их: если будут поборы, то разбираться будут силовые структуры. Если водители сообщат, что кто-то требует с них взнос за выход на линию, я передам информацию в правоохранительные органы. Может, функционально мы не имеем права вмешиваться в их финансовую или хозяйственную деятельность, но незаконные действия мы должны пресечь", - сказал он.

По последней информации Нусувалиева, на сегодняшний день в Бишкеке работают 39 фирм-перевозчиков, которые обслуживают 101 маршрутную линию.

"В бюджет города от транспортных компаний не поступает ни копейки. Перевозчики просто берут линии и бесплатно ими пользуются. Я с этим в корне не согласен. Водители сами получают патенты и содержат эти фирмы за счет каких-то взносов", - заключил он.



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