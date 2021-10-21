Президент рассказал, когда Кыргызстан выйдет из энергокризиса

На республиканском совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций президент Садыр Жапаров коснулся важных для кыргызстанцев вопросов.

Относительно проблем в сфере энергетики он сказал, что в настоящее время в республику электроэнергию поставляют Туркменистан, Казахстан и Узбекистан.

"Импорт энергии не новая практика. Мы импортируем электричество с 2010 года. Только с 2004 года покупали электроэнергию за 5 сомов, продавали жителям по 0,7 сома, а разница выплачивалась из денег народа, бюджета. Это миллиарды сомов. Сейчас же покупаем электроэнергию по цене около двух сомов", - сказал глава государства.

По его словам, Министерство энергетики просит экономить энергию, чтобы сэкономить воду в Токтогульском водохранилище.

"Эту воду мы не используем для полива. Для этих целей воду используют Казахстан и Узбекистан. Мы, конечно, можем сами использовать воду, накапливать в водохранилище, но тогда соседние страны останутся без полива. Засуха там скажется и на нас. Они нам помогают мукой, зерном и продуктами. Поэтому нам надо эффективно сотрудничать", - отметил Жапаров.

Он добавил, что граждане не экономят энергию из-за того, что она дешевая.

Днем свет горит. Это что значит? Люди думают: "Ой, ничего страшного, заплачу". А вот если бы электричество стоило дороже, выключали бы, экономили.

Президент заявил, что Кыргызстан к 2024-2025 годам выйдет из энергокризиса.



Жапаров также сообщил о готовности к осенне-зимнему периоду.

"Потребность в угле составляет 3 млн тонн. На данный момент 83% плана выполнено. По стране открыто 644 базы и пунктов реализации, но подготовка низкая. В самой близкой к месторождению Кара-Кече Нарынской области обеспеченность населения углем составляет 50%, а население Бишкека обеспечено на 60%", - сказал он.

Госпредприятие "Кыргызкомур" и другие угледобывающие предприятия, вместо того чтобы готовиться в летнее время, дождались холодов и начали добычу. Причиной тому является халатность и недочеты Министерства энергетики и глав отдельных органов МСУ.



Относительно работы ЗАО "Кумтор голд компани" Жапаров сказал, что после введения в компанию внешнего управляющего Тенгиза Болтурука в бюджет ежемесячно перечисляется 5 млн сомов. Раньше, по его словам, часть налогов не уплачивалась.

"Другие предприятия перечисляют вместе 2 млрд сомов. Эти суммы необходимо увеличить в несколько раз. Тогда будут повышены пособия и пенсии", - отметил глава государства.



Он также отметил, что Министерство сельского хозяйства и органы МСУ не отработали вопрос продовольственной безопасности.

"Такого нельзя допускать. В случае повторения пишите заявления", - обратился президент.



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