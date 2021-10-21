Для маршрутчиков и их руководителей введут новые правила

В ближайшем будущем ни одна маршрутка не будет допущена на линии без конкурса.

Об этом редакции Kaktus.media сообщил начальник УГТ Максат Нусувалиев.

Стоит отметить, что еще в 2014 году муниципалитет пытался провести конкурс, по результатам которого выбрать фирмы-перевозчики с хорошим транспортом, профессиональными водителями и прочим. Но тогда действующие компании подали в суд и добились отмены конкурса.

С перевозчиками были заключены договоры, сроки которых истекли еще в 2017 году. Но мэрия стала просить их осуществлять перевозки и дальше до проведения открытого конкурса, то есть сейчас договоры считаются автоматически пролонгированными.

Еще одна попытка мэрии

В настоящее время на рассмотрение Бишкекского горкенеша внесены два проекта постановления: "Правила организации пассажирских перевозок..." и "Положения о проведении конкурсов на определение автоперевозчика...".

Сейчас эти документы вывешены на сайте БГК для общественного обсуждения, то есть каждый гражданин имеет право с ними полностью ознакомиться, оставить свой комментарий и дать рекомендации.

При принятии этих постановлений (а они должны быть приняты вместе, потому что взаимосвязаны), в транспортном секторе будут новые правила игры.

В правилах подробно расписаны функции перевозчиков и водителей, начиная от манеры поведения до состояния маршруток.

"Потому что мы часто видим, что в бусах не работают печки, осветительные приборы, дырявые сиденья. Чтобы этого всего не было, будут правила. За нарушения первые два раза будут выноситься предупреждения, а на третий раз будет расторгаться договор с фирмой-перевозчиком по конкретной линии, то есть она не будет больше обслуживать эту линию и мы будем искать другого перевозчика. То есть наказание тоже предусмотрено", - пояснил глава УГТ.

Стаж водителя должен быть не менее трех лет и соответствующая категория в водительском удостоверении. Отбор будет проводится даже с учетом вида топлива и года выпуска транспорта. Конкурсантам будут присуждаться баллы, на основании которых будет выноситься решение. Предпочтение будет отдано новым машинам на экологичном топливе, то есть газе.

Как конкурс сделать прозрачным?

Пока документы не приняты, Нусувалиев планирует внести в правила проведения самого конкурса некоторые изменения, а точнее, сделать его электронным.

"Сейчас конкурс проводят как в 80-х годах с бумажно-конвертной системой, где заявки вскрываются вручную. Я хотел бы, чтобы это было в электронном формате, исключив человеческий фактор: все заявки принимались и обрабатывались онлайн в присутствии всех членов комиссии и, может, даже представителей перевозчиков. Потом эта комиссия будет выезжать к перевозчикам и проверять на соответствие заполнение заявок. Потому что они могут указать, что у них новые микроавтобусы, а по факту ничего не быть. При выявлении таких фактов договор будет расторгаться", - сказал Нусувалиев.

По закону председателем тендерной комиссии будет вице-мэр Бишкека по транспорту, зампредседателя - представитель УГТ, а в составе комиссии будут представители госорганов и обязательно НПО.

"Если будет выявлена какая-то аффилированность члена комиссии с участниками конкурса, то он будет сразу исключен из состава комиссии", - предупредил он.

Стоит отметить, разработкой правил перевозок мэрия занимается с начала года. Сейчас законопроекты внесены в БГК, и он рассматривает его на комиссиях.

Как только горкенеш примет документы, управление транспорта обещает сразу начать проводить конкурсы поочередно на отдельные линии маршрутов, чтобы разом не лишать горожан транспорта. Ну и если перевозчики опять не подадут в суд, чтобы этот конкурс отменить.



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