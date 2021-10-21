Вице-премьер Эдиль Байсалов прокомментировал свой вид на жительство в Швеции

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов прокомментировал Kaktus.media информацию о наличии вида на жительство в Швеции.
Напомним, СМИ заявили о наличии вида на жительство в Европе.
Он считает, что распространяемая информация - бред.
"Во-первых, изучите закон. Мы не в России живем, чтобы вид на жительство в другой стране запрещал человеку занимать должность. Никаких заявлений ни в 2019 году, ни в 2020-м я никуда не подавал. Общеизвестный факт, что я проживал в Швеции в 2008-2010 годах. Вылетел домой рано утром 8 апреля 2010-го", - рассказал он.
Байсалов отметил, что у него в Швеции проживает несовершеннолетняя дочь.
"Но это моя жизнь, мои личные обязательства, никакого отношения к государственной жизни не имеет. Несмотря на миллион возможностей давно переехать, я живу в Кыргызстане и собираюсь тут жить. Потому и борюсь за хорошую жизнь здесь и сейчас", - сказал он.
Эдиль Байсалов также пояснил, что, когда в 2008 году бежал из Кыргызстана, в Швеции ему предоставили ВНЖ как беженцу. "ВНЖ беженца теряется, когда он возвращается в свою страну. Поэтому многие сидят и 5-6 лет не приезжают, пока не получат паспорта! Боятся, что их статуса и сладкой жизни лишат. А я последние 11 лет громко живу в КР", - добавил он.
По Закону "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" служащий, имеющий гражданство другого государства, не может занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления.
URL: https://kaktus.media/448070
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