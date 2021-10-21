ГКНБ: Продолжаются задержания участников трансграничной организованной преступной группы в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции

Бишкек, "Саясат. kg". В дальнейшем районным судом г.Бишкек в отношении задержанного будет рассмотрена мера пресечения на период следствия.

Как ранее сообщалось, ГКНБ Кыргызской Республики был проведен анализ процедур перемещения отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС, в результате чего установлена устойчивая группа должностных лиц и отдельных компаний, вступивших в сговор и создавших искусственные барьеры для осуществления беспрепятственного вывоза сельхозпродукции за пределы страны.

В результате чего сельхозпроизводители были вынуждены выплачивать крупные суммы денежных средств должностным лицам и логистическим компаниям для беспрепятственного перемещения продукции в страны ЕАЭС.

По результатам проведенного следствия задержан действующий начальник Управления Департамента химизации защиты и карантина растений при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики, «Дж.Н.Н.»

В дальнейшем районным судом г.Бишкек в отношении задержанного будет рассмотрена мера пресечения на период следствия. ГКНБ будет продолжена работа по выявлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к данному преступлению.