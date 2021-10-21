Токон Мамытов не задержался…

С приходом господина Токона не было вестей со стороны Института омбудсмена.

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов ушел с должности в связи с участием на предстоящих парламентских выборах. Выборы стали поводом, по правде говоря, господин Токон давно должен был оставить эту должность. Так и не поняли, какую работу он проделал. С приходом господина Токона не было вестей со стороны Института омбудсмена.

Мы обратились к этому вопросу, потому что хотим, чтобы на освободившуюся должность пришел человек, способный продвигать работу института, обладает опытом в сфере правозащиты, человек влиятельный и солидный. Иначе в последние годы эта должность превратилась в вакансию, куда отправляют оставшихся без работы людей и утешают. Кто только не сидел на этом кресле, даже те, кто ни дня не отстаивал права граждан. Если такое явление будет продолжаться, институт может полностью себя дискредитировать, превратится в безликий орган, транжирящий деньги из бюджета.

Источник: газета «Майдан.kg» №35 от 20.10.2021 / стр. 5, gezitter.org