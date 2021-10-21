Токон Мамытов не задержался…

С приходом господина Токона не было вестей со стороны Института омбудсмена.
Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов ушел с должности в связи с участием на предстоящих парламентских выборах. Выборы стали поводом, по правде говоря, господин Токон давно должен был оставить эту должность. Так и не поняли, какую работу он проделал. С приходом господина Токона не было вестей со стороны Института омбудсмена.
Мы обратились к этому вопросу, потому что хотим, чтобы на освободившуюся должность пришел человек, способный продвигать работу института, обладает опытом в сфере правозащиты, человек влиятельный и солидный. Иначе в последние годы эта должность превратилась в вакансию, куда отправляют оставшихся без работы людей и утешают. Кто только не сидел на этом кресле, даже те, кто ни дня не отстаивал права граждан. Если такое явление будет продолжаться, институт может полностью себя дискредитировать, превратится в безликий орган, транжирящий деньги из бюджета.
Источник: газета «Майдан.kg» №35 от 20.10.2021 / стр. 5, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!