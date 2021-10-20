В Ашхабаде закрыли десятки пекарен из-за дефицита муки

В условиях дефицита муки и хлеба в Туркменистане, десятки пекарен в Ашхабаде вынуждены были прекратить свою работу.
В итоге в частном секторе сотни человек лишились работы.
Об этом сообщает туркменская служба «Азаттыка».
Отмечается, что неделю назад в Ашхабаде закрылись более 30 частных пекарен.
«В некоторых предприятиях работали около 10 женщин. Из-за закрытия пекарен сотни человек лишились работы», — говорит сотрудник одного из закрывающихся предприятий.
По словам работников пекарен, закрываются предприятия из-за отсутствия муки местного производства и высокой цены импортной муки.
В Туркменистане уже несколько лет наблюдается дефицит продуктов питания.
Власти же на правительственных заседаниях сообщают о сборе урожая пшеницы в 1 млн 400 тысяч тонн, опровергая информацию о кризисе.
Источник: Govori.TV, gezitter.org
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