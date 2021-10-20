Дольщики просят Садыра Жапарова помочь им вернуть деньги, заплаченные "Борбор курулуш"

Как выяснилось, таких дольщиков, как Гулзина Токторова, больше трехсот.

В редакцию Kaktus.media обратился житель Бишкека Тоймат Жанышев. Он заявил, что его мама Гулзина Токторова стала долевым участником строительства жилого комплекса, застройщиком которого является строительная компания "Борбор курулуш" - ОсОО "Бешик строй сервис", но осталась без денег и квартиры.

По словам Жанышева, Токторова еще в октябре 2020 года внесла на счет компании 589,2 тыс. сомов за однокомнатную квартиру в жилом комплексе, состоящем из четырех блоков. Адрес строительства: ул. Репина, 211. Однако когда женщина поняла, что строительство не идет - на участке только котлован вырыт, она решила расторгнуть договор и написала соответствующее заявление в стройкомпанию в июле 2021 года.

"Согласно договору, строительная компания должна была в течение трех месяцев возвратить вложенную сумму, но этого не произошло. Когда мы пошли в офис стройкомпании, оказалось, что они съехали из того здания, телефоны, указанные в договоре, отключены. Директор Омурбек Назаров не выходит на связь. Получается, он обманул нас?" - возмутился Жанышев.

Дольщики вышли на митинг

Как выяснилось, таких дольщиков, как Гулзина Токторова, больше трехсот. Часть из них вышли на митинг к Дому правительства.

Нуриза Омурчиева сообщила редакции, что в августе 2019 года она купила квартиру в компании "Борбор курулуш". В качестве первого взноса передала компании грузовой автомобиль "Мерседес-Спринтер", остальные средства - 17 тыс. долларов - выплатила в течение полутора лет.

"Я мигрантка, живу в России. Многие пострадавшие также мигранты, учителя, медицинский персонал, матери-одиночки или у них многодетные семьи. В течение трех лет компания не построила нам дома и деньги не вернула. По плану должно быть четыре блока на ул. Репина, 211. Там только котлован, даже первый этаж не поднят. Генеральный директор сейчас арестован", - рассказала дольщица.

По ее словам, стройкомпания должна была построить также комплексы "Бакыт" и "Санжыра".

Офис их закрыт, команда распущена, они не работают. Мы просим президента Садыра Жапарова помочь возвратить наши деньги. Письмо на имя главы государства мы уже написали.

Другая дольщица Нурайым Кунтаева купила квартиру в комплексе, который должен был быть застроен в жилмассиве "Кудайберген".

"Мы пострадали от деятельности Омурбека Назарова, который обещал нам построить дом. С октября 2018 года начали платить за квартиру, но в 2021-м мы узнали, что в течение всего этого времени он врал, говорил, что стройка откладывается из-за пандемии. Оказалось, что на том участке нельзя строить, разрешительных документов даже нет. Люди минимум 300 тыс. сомов вложили, кто-то до 30 тыс. долларов заплатил. Пострадавших около трехсот человек", - отметила Кунтаева.

Она добавила, что дольщики написали заявление в милицию в отношении Назарова, он был задержан и отправлен под домашний арест, но и там продолжал продавать "квартиры".

Мы хотим вернуть свои деньги. Если его выпустят, мы не знаем, есть ли гарантия, что он вернет деньги и не сбежит. А деньги у него есть. Счета в банках, куда мы деньги вносили, еще открыты.

Милиция и суд в курсе

В УВД Ленинского района подтвердили, что дело в отношении Омурбека Назарова было возбуждено по статье 204 "Мошенничество", заявления написали более ста человек. 1 октября дело передано в суд Ленинского района.

В свою очередь в приемной судьи Марлена Тентимишова редакции сообщили, что заседания по делу были назначены, но не состоялись из-за болезни подсудимого: он находится в ИК-47.

"Как только он выздоровеет, суд перейдет к рассмотрению дела", - добавили в суде.

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Kaktus.media не дозвонился до супруги Омурбека Назарова.

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства юстиции, учредителями ОсОО "Бешик строй сервис" являются Ыкыбал Назарова и Топчуев Искендер Мадимарович, руководитель - Назаров Омурбек Ысмайылович. Основной вид деятельности ОсОО - строительство жилых и нежилых зданий.



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