Депутаты решили уйти на длительные встречи с избирателями перед выборами. И передумали

Депутаты Жогорку Кенеша отправляются на каникулы перед выборами.

На заседании парламента 20 октября спикер Талант Мамытов предложил с 28 октября по 28 ноября организовать встречи с избирателями.

В результате голосования 60 депутатов проголосовали за, двое - против.

Позже Мирлан Жеенчороев заявил, что это неправильно.

"Комитеты должны хотя бы работать. Целый месяц. За это время многое может произойти. Неправильно самоустраняться. До тех пор пока новый созыв не будет сформирован, парламент должен работать. Нельзя останавливать работу Жогорку Кенеша", - обратился он к коллегам.

Айбек Осмонов отметил, что сегодня присягу принесли два новых депутата и они даже не успели поработать.

Талант Мамытов ответил, что сейчас многие комитеты не проводят заседания из-за отсутствия кворума.

"Комитеты сложно собрать, не говорю уже о заседании палаты", - добавил он.

Дастан Джумабеков напомнил, что многие действующие депутаты участвуют в выборах.

"Как раз начнется агитационный период, и депутаты-кандидаты могут воспользоваться трибуной для агитации, это незаконно. Для этого принято постановление. Если будет необходимость, можем созвать экстренное заседание", - отметил депутат.

Гульшат Асылбаева напомнила, что, согласно регламенту Жогорку Кенеша, постановление принимается большинством голосов.

"За постановление проголосовали 60 депутатов, это не большинство. Депутаты, не идущие на выборы, не должны страдать от тех, кто идет на выборы. Прошу поставить на переголосование", - попросила она спикера.

Жеенчороев ответил Джумабекову. По его словам, если кандидат будет пользоваться трибуной для агитации, решение по нему примет Центральная избирательная комиссия.

После выступления нескольких депутатов о возвращении проекта постановления на голосование Талант Мамытов выполнил их просьбу. В итоге за постановление проголосовали 34 депутата, против - 49. Было зарегистрировано 106.

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