Парламент направил президенту исправленные проекты УК и УПК: возражения учтены

Жогорку Кенеш направил на подпись президенту повторно принятые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главы государства.
Уточняется, что документы находятся на рассмотрении профильного управления администрации президента.
Напомним, в сентябре Садыр Жапаров вернул в парламент проекты новых Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса о правонарушениях. В частности он считает, что статья «Семейное насилие» должна быть доработана. Также депутатам направлено возражение к Закону «О введении в действие УК, УПК и Кодекса о правонарушениях». Предлагается уточнить, что законы вступают в силу в течение 15 дней с момента подписания президентом. Они должны были вступить в силу 1 сентября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210932/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!