США передали средства индивидуальной защиты больницам Бишкека для борьбы с COVID-19

Бишкек, "Саясат. kg". Гуманитарная помощь на сумму более 1 млн сомов передается в рамках содействия Кыргызской Республики со стороны Правительства США в борьбе с COVID-19.
19 октября 2021 года - Бишкек - Агентство США по международному развитию (USAID) сегодня передало средства индивидуальной защиты и медицинские принадлежности двум больницам в Бишкеке. Национальный госпиталь и Республиканская инфекционная клиническая больница получили 19 тыс. одноразовых перчаток, 5 тыс. респираторов, 960 защитных очков, 10 тыс. противоскользящих бахил, а также 50 кардиостимуляторов для ухода за пациентами.
Министерство здравоохранения КР определило, что на эти учреждения приходятся наибольшее количество госпитализированных пациентов с COVID-19. Гуманитарная помощь на сумму более 1 млн сомов передается в рамках содействия Кыргызской Республики со стороны Правительства США в борьбе с COVID-19.
По словам и.о. главного врача Национального госпиталя Токтобая Маанаева, такая поддержка имеет очень важна в борьбе с этой пандемией. «Благодаря своевременному обучению врачей, оборудованию и мединским материалам нам удалось значительно снизить уровень смертности в последних волнах», - сказал Токтобай Маанаев.
В июле, USAID также предоставил современное оборудование и материалы пяти больницам, обслуживающим большое количество пациентов с COVID-19. Они получили кислородные концентраторы, ларингоскопы и другое оборудование для эффективной диагностики и лечения пациентов с тяжелыми случаями COVID-19.
Исполняющий обязанности директора миссии USAID Кит Симмонс подчеркнул, что COVID-19 остается серьезной проблемой для систем здравоохранения во всем мире и в Кыргызской Республике. «Мы очень благодарны всем медицинским работникам за их преданность делу и неустанный труд во время этой пандемии. В свою очередь USAID готов и дальше продолжать содействие Кыргызской Республике», - сказал Кейт Симмонс.
С начала пандемии USAID выделил на борьбу с COVID-19 в Кыргызской Республике более 7 млн долларов США.
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