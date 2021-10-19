США передали средства индивидуальной защиты больницам Бишкека для борьбы с COVID-19

Министерство здравоохранения КР определило, что на эти учреждения приходятся наибольшее количество госпитализированных пациентов с COVID-19. Гуманитарная помощь на сумму более 1 млн сомов передается в рамках содействия Кыргызской Республики со стороны Правительства США в борьбе с COVID-19.

По словам и.о. главного врача Национального госпиталя Токтобая Маанаева, такая поддержка имеет очень важна в борьбе с этой пандемией. «Благодаря своевременному обучению врачей, оборудованию и мединским материалам нам удалось значительно снизить уровень смертности в последних волнах», - сказал Токтобай Маанаев.

В июле, USAID также предоставил современное оборудование и материалы пяти больницам, обслуживающим большое количество пациентов с COVID-19. Они получили кислородные концентраторы, ларингоскопы и другое оборудование для эффективной диагностики и лечения пациентов с тяжелыми случаями COVID-19.

Исполняющий обязанности директора миссии USAID Кит Симмонс подчеркнул, что COVID-19 остается серьезной проблемой для систем здравоохранения во всем мире и в Кыргызской Республике. «Мы очень благодарны всем медицинским работникам за их преданность делу и неустанный труд во время этой пандемии. В свою очередь USAID готов и дальше продолжать содействие Кыргызской Республике», - сказал Кейт Симмонс.

С начала пандемии USAID выделил на борьбу с COVID-19 в Кыргызской Республике более 7 млн долларов США.



