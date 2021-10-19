ОАО «МАМ» перевело однодневную заработную плату - 2,5 млн сомов в Детский центр «Алтын балалык» на Иссык-Куле

Бишкек, "Саясат. kg". Генеральный директор ОАО «МАМ» Бакыт Шаршеев отметил, что этот благотворительный марафон очень важен для кыргызстанцев.
Председатель Правления-Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Манас» Бакыт Шаршеев 15 октября 2021 года принял участие в благотворительном марафоне по сбору финансовых средств для запуска реабилитационного центра для детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Алтын балалык», который расположен в г. Чолпон-Ата.
Генеральный директор ОАО «МАМ» Бакыт Шаршеев отметил, что этот благотворительный марафон очень важен для кыргызстанцев.
«Для поддержки и оказания помощи соотечественникам, нуждающимся в лечении в реабилитационном центре, коллектив предприятия и дочерних компаний принял решение перевести однодневную заработную плату в размере 2,5 млн сомов. Хочу поблагодарить своих коллег и соотечественников, которые участвуют в марафоне и делают пожертвования. Также от себя лично и от сотрудников компании выражаю огромную благодарность специалистам, которые прилагают все усилия для запуска реабилитационного центра. Я верю, что мы добьемся успеха в гармонии и единстве», - сказал он.
Справка: Центр рассчитан на 500 пациентов и имеет потенциал для расширения в будущем. Так, 8 сентября 2021 года состоялось открытие Центра инновационной кардиохирургии Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов на базе МРК «Ден соолук». На сегодняшний день имеется острая необходимость в создании нового корпуса Центра для организации второй операционной и инсталляции ангиографического комплекса для проведения малоинвазивной операций.
Месторасположение выбрано с учётом природно-климатических условий, способствующих более полноценной реабилитации и лечения детей, находящаяся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот, детей из малообеспеченных и малоимущих семей, детей, оставшихся без попечения родителей).
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