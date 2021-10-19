Почему Каныбек Иманалиев скрывает смерть пастуха?

У депутата Каныбека Иманалиева в Кемине умер пастух.
При этом, народный избранник просит родственников умершего не оглашать нигде эту информацию. Об этом сообщается на сайте kabarchy.kg.
В связи с чем депутат пытается скрыть эту информацию неизвестно, также, как и причина смерти пастуха.
Издание связалось с УВД Чуйской области, где пояснили, что идет расследование и, что дополнительная информация будет представлена позже.
URL: https://www.vb.kg/408134
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