Почему Каныбек Иманалиев скрывает смерть пастуха?

У депутата Каныбека Иманалиева в Кемине умер пастух.

При этом, народный избранник просит родственников умершего не оглашать нигде эту информацию. Об этом сообщается на сайте kabarchy.kg.

В связи с чем депутат пытается скрыть эту информацию неизвестно, также, как и причина смерти пастуха.

Издание связалось с УВД Чуйской области, где пояснили, что идет расследование и, что дополнительная информация будет представлена позже.



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