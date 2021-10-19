«Мошенник» Кудрет Тайчабаров будет задержан по подозрению в коррупции, мошенничестве?

На волне переворота недожурналист Кудрет Тайчабаров возглавил СЭЗ Бишкек, хотя не располагал соответствующим образованием или опытом.
Правда ли то, что в последнее время работа у него «гниет», он подозревается в коррупции? Сообщается, что тем временем он направляет звоночек в аппарат, отправляет запрос президенту. Разоблачится его низкий уровень, отвратительный потенциал? Если силовые органы начнут проверять причастность к преступлению Тайчабарова, то мы скоро узнаем его истинное лицо, мошенничество? О чем говорит то, что не раскрываются связанные с этим легендарные проделки? Составят ли список людей, чьи деньги он отнял обманным путем, будучи «мошенником»? Есть еще много вопросов…
Источник: газета «Азия news» №40 от 14.09.2021 / стр. 3,gezitter.org
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