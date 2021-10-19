Особых аномалий на ноябрь не прогнозируется

Аномально теплым в Бишкеке оказалось 3 ноября 2016 года. Ртутный столбик термометра поднялся до 29,3 градуса.

Как напомнил VB.KG главный бишкекский краевед Владимир Петров, по данным многолетним наблюдений ноябрьских температур в нашей столице ночь 30 ноября 1952 года выдалась во Фрунзе аномально морозной: до минус 32,2 градуса.

Аномально теплым в Бишкеке оказалось 3 ноября 2016 года. Ртутный столбик термометра поднялся до 29,3 градуса.

Каким будет нынешний ноябрь? Согласно ориентировочному прогнозу, как сообщила журналистам отдел метеопрогнозов Кыргызгидромета, в ноябре среднемесячная температура воздуха в республике ожидается в пределах нормы.

То есть особых аномалий пока на ноябрь не прогнозируется.

Согласно прогнозу Кыргызгидромета, в Чуйской области среднемесячная температура воздуха составит +3…+5 градусов, в предгорных районах и в Кеминской долине –1...+1. Ночью от –2… +3 до +3…+8, днем от +5…+10 до +12…+17. По ночам возможно понижение до –3…–8, днем до –2…+3. В Кеминской долине и предгорных районах ночью 0…–5, днем от +2…+7 до +8…+13. Временами вероятно похолодание до –7…–12 ночью и –4 …+1 днем.

В Таласской области среднемесячная температура воздуха +1…+3 градуса. По ночам температура –4 …+1, днем от +2…+7 до +10…+15. Иногда ночью до –6…–11, днем до –4…+1.

В Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях среднемесячная температура воздуха составит +5…+7 градусов, в большинстве предгорных районов +3…+5. По ночам от –2…+3 до +5…+10, днем от +6…+11 до +12…+17.

В Иссык-Кульской области среднемесячная температура воздуха +2…+4 градуса, на востоке региона –1 …+1. Ночью от 0…–5 до +1…+6, днем от +2…+7 до +8…+13. Иногда возможно похолодание ночью до –6…–11, днем до –3… +2.

В Нарынской области среднемесячная температура воздуха –1…–3 градуса. По ночам –1…–6, в отдельные ночи вероятно понижение до –7…–12. Дневная температура от –3…+2 до +3…+8.





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