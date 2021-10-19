ГКНБ: Задержан ответственный секретарь Комиссии по помилованию Администрации Президента КР

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время ведется следствие.
ГКНБ Кыргызской Республики по факту вымогательства и получения взятки задержан ответственный секретарь Комиссии по помилованию Администрации Президента КР «А.Т.Б.».
Так, в ходе проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных проявлений в органах государственной власти установлена налаженная коррупционная схема при процедуре составления и утверждения списка лиц, подлежащих помилованию и досрочному освобождению из мест лишения свободы.
Установлено, что ответственный секретарь Комиссии по помилованию Администрации Президента КР «А.Т.Б.» злоупотребляя своим должностным положением, в целях извлечения личной материальной выгоды вымогал денежные средства в размере 170 тыс. сомов от гражданина «С.Н.» для положительного решения вопроса и включения осужденного в список лиц подлежащих помилованию.
18 октября 2021 года в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий с поличным при получении денежных средств в размере 170 тыс. сомов задержан «А.Т.Б.», который в соответствии со ст.98 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.
В настоящее время ведется следствие.
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