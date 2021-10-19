Депутаты раскритиковали посла Кыргызстана в Таджикистане

Артыкбаев сообщил, что посол заболел.
18 октября на заседании комитета Жогорку Кенеша заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев попросил перенести на другой день отчет посла Кыргызстана в Таджикистане Жаныша Рустенбекова.
Артыкбаев сообщил, что посол заболел.
Депутат Абдывахап Нурбаев напомнил, что Жогорку Кенеш принимал резолюцию по Жанышу Рустенбекову, поинтересовался – когда же его освободят от должности.
Заместитель министра заявил, что еще не было указа президента. До тех пор посол будет работать на своей должности.
«Когда же вы решите вопрос? Нужно поторопиться. Прозвучала критика в адрес посла. Если издадут указ, мы не успеем рассмотреть вопрос», — сказал он.
«Как только посол в Таджикистане поправится, он выступит с отчетом», — сказал Артыкбаев.
Источник: Super.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!