Россия увеличила объемы поставок нефти в Кыргызстан. Что это изменит?

Генеральный директор крупной сети АЗС Red Petroleum Акылбек Маматов считает, что увеличение индикативного баланса положительно отразится на внутреннем рынке ГСМ, в том числе на ценах на топливо.

Как стало известно, накануне Россия увеличила объем беспошлинных поставок бензина и дизеля в Кыргызстан. Подписанием протокола 12 октября в Москве, стороны скорректировали индикативный баланс нефти и нефтепродуктов с 2021 года, таким образом объемы беспошлинных поставок на бензин увеличили на 190 тысяч тонн, а дизельного топлива - 65 тысяч тонн. Эксперты поделились мнением, что это решение должно положительно отразиться на покупательской способности потребителей.

Накануне Россия увеличила объем беспошлинных поставок бензина и дизеля в Кыргызстан. Подписанием протокола 12 октября в Москве, стороны скорректировали индикативный баланс нефти и нефтепродуктов с 2021 года, таким образом объемы беспошлинных поставок на бензин увеличили на 190 тысяч тонн, а дизельного топлива - 65 тысяч тонн. Эксперты поделились мнением, что это решение должно положительно отразиться на покупательской способности потребителей.

Как напомнил Маматов, первое соглашение о беспошлинном импорте ГСМ было заключено еще в 2016 году. Однако в рамках договоренностей между сторонами объемы ввозимого из России в Кыргызстан топлива, подчеркнул глава компании, оставались прежними и не менялись в сторону увеличения.

"Вместе с тем, согласно статистике, в стране потребление топлива ежегодно растет на 5-7%. Это связано с рядом экономических причин, а также с увеличением числа автотранспорта в стране. Помимо, отмечается рост деятельности в сфере сельского хозяйства, за счет объема кредитования агросектора, на которую приходится большая доля потребления ГСМ, в частности дизельного топлива на проведение осенних и весенних работ" - добавил Маматов.

Несмотря на тот факт, что Россия является шестой в мире страной по подтвержденным запасам нефти, Российская Федерация, впрочем, как и весь мир, пострадала от последствий пандемии, когда отмечалась нехватка объемов нефтепродуктов для внутреннего рынка страны. Были случаи, когда объемы экспортных операций с дальними странами Европы сокращались, с целью покрытия своих потребностей.

Ведущий научный сотрудник Сектора постсоветских стран и евразийской интеграции Центра постсоветских исследований ОМЭПИ Института экономики РАН, профессор Аза Мигранян в свою очередь отмечает, что Россия играет немаловажную роль в процессах стабилизации экономических процессов в Кыргызстане. Тем более в результате пандемии коронавируса и последствий борьбы с распространением COVID-19 как в мировом, так и в евразийском пространстве, страны-партнеры ЕАЭС столкнулись с рядом экономических и социальных проблем. По ее мнению, решение по ГСМ было продиктовано позицией "стратегичности" отношения России Кыргызстану.

"Увеличение объемов беспошлинных поставок бензина и дизеля в Кыргызстан – расценивается как партнерская поддержка Россией, в целях оказания поддержки Кыргызстану и формирования экономической устойчивости региона в целом", - отметила эксперт.

Акылбек Маматов согласен с Мигранян, но объясняет, что на рост цен влияет и внутри рыночный спрос и мировая обстановка. В 2020 году сократили объем добычи нефти, и в этом году в мире поднимается стоимость барреля: "В условиях пандемии коронавируса, спровоцировавшей кризис потребления нефти и нефтепродуктов, страны ОПЕК и не входящие в картель государства договорились о сокращении объемов добычи нефти. Вследствие этого на заводы по переработке был сокращен объем поставок нефти. Несмотря на снятие ограничений на добычу черного золота, до сих пор перед многими НПЗ стоит проблема дефицита сырья", - пояснил Маматов.

На сегодня, одна из ключевых проблем роста цен на мировом рынке - дефицит нефти. Всего на 60-70% покрываются потребности, по сравнению с "допандемийным периодом".

Что касается Кыргызстана, то еще месяц назад прогнозировали рост цен на ГСМ, опираясь на еще одну, дополнительную причину - исчерпание запасов беспошлинного топлива. Теперь полагается, увеличение объема должно удержать цены на виды горюче-смазочных материалов. По сравнению с прошлым годом, когда страна испытывала замедление экономической деятельности, из-за пандемии, нынешний год - экономически активен, потребление резко выросло. Но это одна из нескольких причин во внутреннем рынке, говорит Маматов.

"Крупные местные НПЗ практически остановили свою работу, и это тоже повлияло на нехватку беспошлинного топлива. Наше правительство посчитало сколько еще топлива нам необходимо и запросило именной такой объем, которого должно хватить до конца этого года", - пояснил Акылбек Маматов.

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