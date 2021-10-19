Председатель ЦИК: «Призываем избирателей голосовать свободно»

Председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова призвала избирателей голосовать свободно.
Об этом она сообщила в интервью «Первому радио».
«Раньше раздающие деньги кандидаты запугивали избирателей, утверждая, что они узнают, за кого они проголосовали. Распространялась неправильная информация. Оказывалось давление и через трудовые коллективы. Мы проанализировали и выяснили, что избиратели голосовали, поверив в неправильную информацию. Сейчас же мы призываем голосовать свободно. И президент пообещал провести честные выборы», — сказала она.
Источник: Super.kg, gezitter.org/
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