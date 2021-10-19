ГКНБ КР: Предъявлены обвинения участникам трансграничной организованной преступной группы в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции

Бишкек, "Саясат. kg". В отношении задержанных, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия.

ГКНБ КР в ходе проведения анализа процедур перемещения отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС, выявлена устойчивая группа должностных лиц и отдельных компаний, вступивших в сговор и создавших искусственные барьеры для осуществления беспрепятственного вывоза сельхозпродукции за пределы страны.

В результате чего сельхозпроизводители вынуждены выплачивать крупные суммы денежных средств должностным лицам и логистическим компаниям для беспрепятственного перемещения продукции в страны ЕАЭС.

По результатам проведенного следствия были задержаны и привлечены к уголовной ответственности отдельные должностные лица Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики, представители логистической компании и организовавшие данную коррупционную схему, а также директор рынка «Дордой Дыйкан «С.Э.М.».

В отношении задержанных, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия. ГКНБ будет продолжена работа по выявлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к данному преступлению.