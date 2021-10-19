Токон Мамытов ушел с должности омбудсмена

Омбудсмен КР Токон Мамытов подал заявление об освобождении от занимаемой должности в связи с выборами.
Об этом сообщили в Центризбиркоме.
Так, Токон Мамытов баллотируется в депутаты от партии "Бутун Кыргызстан" и выполняет требование закона, уйдя с должности.
Токон Мамытов был избран на должность омбудсмена в сентябре 2018 года.
Ранее он уже был депутатом ЖК от партии "Ар-Намыс".
Напомним, парламентские выборы пройдут 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша будут избраны по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу. Еще 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Всего в обновленном ЖК следующего созыва будет 90 депутатов.
URL: https://kaktus.media/447813
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!