Токон Мамытов ушел с должности омбудсмена

Омбудсмен КР Токон Мамытов подал заявление об освобождении от занимаемой должности в связи с выборами.

Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Так, Токон Мамытов баллотируется в депутаты от партии "Бутун Кыргызстан" и выполняет требование закона, уйдя с должности.

Токон Мамытов был избран на должность омбудсмена в сентябре 2018 года.

Ранее он уже был депутатом ЖК от партии "Ар-Намыс".

Напомним, парламентские выборы пройдут 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша будут избраны по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу. Еще 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Всего в обновленном ЖК следующего созыва будет 90 депутатов.



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