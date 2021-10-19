Политика, спорт и госуправление. Как женщинам приходится пробиваться наверх

Роль женщин в общественной жизни страны все весомее.

Они заняты в самых разных сферах, их вклад в экономику возрастает с каждым годом. Казалось бы, в таком случае и возможностей для них должно быть больше. Но это не так.

Kaktus.media вспоминает несколько случаев, как патриархальные устои, общественное давление не позволяют женщинам реализовать себя в полной мере.

Какая еще Олимпиада?! Выходи замуж и рожай

Айсулуу Тыныбекова - первая женщина-борец, выступившая на Олимпиаде от имени Кыргызстана. Она внесла серьезный вклад в популяризацию женской борьбы и мотивировала кыргызстанских спортсменок. Ее история сделала мечту об олимпийской медали досягаемой для нового поколения спортсменок. Тот факт, что маленькие девочки, например Жасмин из Таласской области, стали заниматься борьбой и мечтают стать "как Айсулуу", подтверждает вклад Тыныбековой в отечественный спорт.

Но на пути Тыныбековой к спортивному пьедесталу встал вопрос о личной жизни. Спортсменка не скрывает своего желания в будущем выйти замуж, завести семью, но, расставив приоритеты, решила сейчас акцентироваться на следующей Олимпиаде в Париже. Однако в соцсетях некоторые стали убеждать ее в обратном. Примечательно то, что такое мнение озвучивали другие женщины. Известная телеведущая Нурзат Токтосунова рекомендовала спортсменке не участвовать в следующих Играх в Париже. Вместо этого посоветовала выйти замуж и родить детей.

Это показательный пример того, как на женщину, которая избирает свой путь, кыргызстанское общество оказывает давление.

Госуправление только для мужчин

В Кыргызстане женщины практически не представлены в госуправлении. Каждая новая власть обещает повышение роли женщин.

"Предпринимаются меры по повышению роли женщин в государственном управлении, тем самым и дальше укрепляя их достижения", - уверял президент Садыр Жапаров.

Но на деле происходит наоборот. В кабинете министров Акылбека Жапарова представлена только одна женщина - Динара Кутманова - министр природных ресурсов. Примечательно то, что даже должность заместителя кабинета министров по социальному блоку на этот раз досталась Эдилю Байсалову. Отметим, этот блок традиционно многие годы возглавляли женщины.

Женщины в парламенте? Зачем?

В парламенте рассматривался вопрос об увеличении квоты для женщин. Это очень не нравилось некоторым мужчинам-депутатам.

"Я действительно уважаю каждую женщину. […] Если каждым вторым депутатом будет женщина, парламент станет ансамблем "Кыз-Бурак", - возмущался депутат от "Бир Бола" Аманкул Токтомамбетов.

Благо парламенту хватило здравомыслия, чтобы сохранить 30-процентную квоту, но в реальности это мало что меняет.

Дело в том, что по новой Конституции в парламенте будет всего 90 депутатов: 54 - по партийным спискам, а 36 - по одномандатным округам. Гендерная квота сохраняется только для партийных списков. То есть в самом лучшем случае 16 мандатов из 54 могут достаться женщинам. По одномандатным округам может баллотироваться любое количество кандидатов, будь то мужчины или женщины. Тот факт, что из 381 кандидата по округам всего 31 женщина, говорит о том, что по этой системе женщине попасть в парламент практически невозможно.

В новом составе Жогорку Кенеша может быть около 16 женщин из 90 депутатов. Это всего 17% от депутатского корпуса.



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