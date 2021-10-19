Учитель должен зарабатывать более 30 тысяч сомов — итоги опроса читателей 24.kg

Большинство читателей 24.kg считают, чтобы стать завидным женихом мужчина-педагог должен зарабатывать больше 30 тысяч сомов в месяц.
Таковы итоги опроса.
Ранее глава кабмина Акылбек Жапаров заявил о том, что в 2022 году заработная плата учителей станет выше. «Мы будем поднимать зарплату учителям. Я не остановлюсь, пока девушки не начнут мечтать выйти замуж за педагога», — сказал он.
Отметим, сегодня средняя зарплата учителей в Кыргызстане составляет 14 тысяч 764 сома.
Как выяснилось, большинство опрошенных — 72 процента, или 2 тысячи 333 человека, считают, что мужчина-педагог должен зарабатывать свыше 30 тысяч сомов ежемесячно и тогда он точно будет завидным женихом. Еще 19 процентов — 624 опрошенных считают, что зарплата неважна — главное, чтобы человек должен быть хороший.
215 человек (6 процентов) полагают, что зарплата должна составлять от 20 до 30 тысяч сомов. Ни одного процента не набрали варианты — до 10 тысяч сомов и от 15 до 20 тысяч сомов, за эти пункты проголосовали 28 и 30 человек соответственно.
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