Учитель должен зарабатывать более 30 тысяч сомов — итоги опроса читателей 24.kg

Большинство читателей 24.kg считают, чтобы стать завидным женихом мужчина-педагог должен зарабатывать больше 30 тысяч сомов в месяц.

Таковы итоги опроса.

Ранее глава кабмина Акылбек Жапаров заявил о том, что в 2022 году заработная плата учителей станет выше. «Мы будем поднимать зарплату учителям. Я не остановлюсь, пока девушки не начнут мечтать выйти замуж за педагога», — сказал он.

Отметим, сегодня средняя зарплата учителей в Кыргызстане составляет 14 тысяч 764 сома.

Как выяснилось, большинство опрошенных — 72 процента, или 2 тысячи 333 человека, считают, что мужчина-педагог должен зарабатывать свыше 30 тысяч сомов ежемесячно и тогда он точно будет завидным женихом. Еще 19 процентов — 624 опрошенных считают, что зарплата неважна — главное, чтобы человек должен быть хороший.

215 человек (6 процентов) полагают, что зарплата должна составлять от 20 до 30 тысяч сомов. Ни одного процента не набрали варианты — до 10 тысяч сомов и от 15 до 20 тысяч сомов, за эти пункты проголосовали 28 и 30 человек соответственно.





Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210650/