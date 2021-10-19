Видео - Фильм из Кыргызстана выиграл главный приз фестиваля мобильных блокбастеров

Фильм из Кыргызстана выиграл главный приз Международного фестиваля мобильных блокбастеров.
Об этом сообщается на сайте кинофорума.
Главным победителем этого сезона в номинации «Лучший фильм» (короткометражка до 12 минут) стала команда из Кыргызстана с видеофильмом Present for Future.
В этом году участники из 16 стран мира прислали 58 работ.
Mobile blockbuster film festival (MBff) проходил в Казахстане в третий раз. Это фестиваль короткометражных фильмов, снятых на смартфон. Тематика фильмов этого года — «Дух свободы». Работы участников оценивало жюри, состоящее из профессионалов киноиндустрии, продюсирования, режиссуры.
Напомним, в 2020 году кыргызстанцы завоевали четыре премии на MBff.
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