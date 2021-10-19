В Кыргызстане начали действовать новые тарифы на электроэнергию

В Кыргызстане с 15 октября начали действовать новые тарифы на электроэнергию, которые пока коснутся только промышленных предприятий.

Как сообщает Министерство энергетики и промышленности, для населения тариф останется на уровне 77 тыйын за 1 кВт/ч при потреблении до 700 кВт/ч в месяц. Свыше 700 кВт/ч стоимость электричества составит 2 сома 16 тыйын.

При этом отменяется лимит для жителей, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах. Для них тариф составит 77 тыйын за 1 кВт/ч.

Для насосных станций тариф составит 1,09 сом/кВтч (без учета налогов);

Для небытовых потребителей тариф составит 2,52 сом/кВтч (без учета налогов);

Субъекты майнинга (криптовалюта), предприятия золоторудной промышленности (золотоизвлекательные фабрики), предприятия по производству алкогольной продукции будут платить 5,04 сом/кВтч (без учета налогов);

Для литейных плавильных цехов тариф составит 3,78 сом/кВтч (без учета налогов);

Для промышленных предприятий по производству цементной продукции тариф составит 3,28 сом/кВтч (без учета налогов).

На полученные средства, как отмечали в кабмине, будут обновлять оборудования, устанавливать трансформаторные подстанции, строить линии электропередачи и увеличивать генерирующие мощности.

Ранее сообщалось, что в 2021 году тарифы на электроэнергию для населения останутся без изменений, но в последующие годы они будут меняться с учетом уровня инфляции.

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