USAID в сотрудничестве с Минздравом и НПО запускает программу психологической помощи жителям приграничных районов Баткенской области

Бишкек, "Саясат. kg". Согласно данным МЗСР КР, каждый пятый пострадавший страдает некоторым уровнем посттравматического стресса.

15 октября 2021 г., Бишкек, – Проект USAID «Жигердуу жарандар» совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики (МЗ КР) запускает программу оказания психологической помощи жителям Баткенской области, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе весной 2021 г.

Данная программа проекта «Жигердуу жарандар» реализуется с сентября 2021 года по январь 2022 г. в партнерстве с общественным объединением «Семья и общество» в следующих направлениях:

обучение медицинских работников организаций здравоохранения Баткенского и Лейлекского районов, выявлению, лечению и профилактике психических расстройств;

обучение членов местного комитета по предотвращению насилия в семье Лейлекского района, а также местных социальных работников и специалистов безопасному оказанию поддержки и работе с пострадавшими от конфликта, включая пострадавших от гендерного и семейного насилия;

обучение представителей органов местной власти, вовлеченных в оказание помощи населению во время конфликта, способам управления стрессом и преодолению эмоционального выгорания в условиях чрезвычайных ситуаций;

содействие в разработке единого руководства для государственных и муниципальных органов, а также неправительственных организаций, по оказанию первичной психолого-психиатрической и базовой социально-правовой помощи при чрезвычайных и кризисных ситуациях.

«Важной частью данной инициативы станет непосредственное оказание психологической помощи междисциплинарными командами при МЗ КР, состоящих из квалифицированных психологов и психиатров, жителям сёл Арка, Карабак, Кок-Таш, Кызыл-Бел, Кулунду, Максат, Раззаков и Жаштык», -- отметила Лилия Пантелеева, врач-психиатр и руководитель ОО «Семья и общество».

Напомним, что 28-30 апреля 2021 г. на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, в результате которого, по официальным данным, пострадали более 180 граждан КР, из которых погибли 36 человек, свыше 60 тысяч человек вынуждены были покинуть места жительства. Согласно данным МЗСР КР, каждый пятый пострадавший страдает некоторым уровнем посттравматического стресса.

Проект «Жигердуу жарандар» финансируется USAID и реализуется международной организацией FHI 360. Проект поддерживает усилия организаций гражданского общества Кыргызстана и их сетей по укреплению гражданского участия в стране.