Должен ли ребенок принести результаты ПЦР-теста, если не приходил в школу несколько дней?

ПЦР мы требуем только от учителей, не прошедших вакцинацию.

В редакцию Kaktus.media обратилась жительница села Беловодского. Она сообщила, что с родителей требуют принести ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию их ребенка, если он не посещал школу более трех дней.

"Хотела узнать, насколько правомерны действия школы. Сообщили в родительском чате, что теперь, если ребенок болел больше трех дней, то, кроме справки, должен быть ПЦР-тест обязательно. Это что за маразм такой? Что за новый закон?" - написала она.



Главный специалист управления школьного и внешкольного образования Министерства образования Гульшан Абдылдаева сообщила Kaktus.media, что если ребенок по каким-то причинам не приходил в школу в течение нескольких дней, то достаточно только справки из поликлиники, что он здоров. Это требование Министерства здравоохранения.

ПЦР мы требуем только от учителей, не прошедших вакцинацию.

"Другое дело, что сами врачи могут отправить ребенка на ПЦР-исследование, если есть предпосылки, если кто-то в семье школьника болел коронавирусом", - отметила она.

Абдылдаева после обращения редакции позвонила в указанную школу. Ей там ответили, что в учебном заведении нет учеников, не посещающих уроки, и таких требований никто не предъявлял.

В свою очередь заместитель главы Центра госсанэпиднадзора Бишкека Айгуль Рыскулбекова сообщила, что в алгоритмах, разработанных Минздравом, нет требования о предоставлении школьниками справки об отрицательном ПЦР-тесте.



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